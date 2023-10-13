Цены на газ в Европе взлетели выше $600 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров впервые с 10 марта. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стоимость голубого топлива выросла на 5%.

На 09:52 мск цена ноябрьских фьючерсов по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) составляла $610,2 доллара, передает «Прайм».

Накануне биржевые цены на газ в Европе выросли до $580 за тысячу кубометров (+15%). 10 октября цена газовых фьючерсов превысила $500 впервые с 22 августа.

Котировки растут на фоне сообщений об приостановке добычи газа на месторождении Tamar в Израиле из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Рост цен также спровоцировала ситуация с утечкой на газопроводе Balticconnector в Балтийском море. Власти Финляндии допустили, что газопровод мог быть поврежден в ходе преднамеренных действий или саботажа.

Москва, Наталья Петрова

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