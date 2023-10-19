Индия продлила запрет на экспорт сахара

Власти Индии решили продлить ограничения на экспорт сахара после 31 октября. Конечная дата ограничений не указывается, следует из сообщения главного управления внешней торговли Индии.

Запрет на вывоз сахара из страны остается в силе для сахара-сырца, белого, рафинированного и органического сахара. Ограничения не будут действовать на поставки в Евросоюз и США по квотам CXL и TRQ, приводит данные агентство «Прайм».

Индия объявила об ограничениях на экспорт сахара в конце августа. заводам запретили продавать свой товар за границу из-за плохого урожая тростника.

В начале октября аналитики отметили рост цен на сахар во всем мире на фоне снижения объемов производства и продажи в Индии и Таиланде. Индекс мировых цен на сахар в сентябре по сравнению с августом вырос на 9,8%, достигнув максимума с ноября 2010 года.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

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