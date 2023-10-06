Во всем мире резко подорожал сахар

Во всем мире резко выросла стоимость сахара из-за снижения производства в Таиланде и Индии. Об этом свидетельствуют данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Индекс мировых цен на сахар в сентябре по сравнению с августом вырос на 9,8%, достигнув максимума с ноября 2010 года. Такая динамика обусловлена ростом обеспокоенности в связи с сокращением предложения на мировых рынках в предстоящем сезоне.

«Предварительные прогнозы указывают на снижение производства в Таиланде и Индии, странах – ведущих производителях сахара, что связано с последствиями прихода Эль-Ниньо. Сдерживающим фактором, воспрепятствовавшим более значительному росту мировых цен на сахар в этом месяце, стала успешная уборочная кампания, проводимая в Бразилии на фоне благоприятных погодных условий», – говорится на сайте ФАО.

В целом мировые цены на продовольствие в сентябре практически не изменились: значительный рост котировок сахара и кукурузы был компенсирован снижением котировок растительных масел, молочной продукции и мяса.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»