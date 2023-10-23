Банки не хотят давать доступ силовикам к своим базам данных

Российские банки выступили против предоставления прямого доступа правоохранительных органов к базам данных клиентов. Кредитные организации считают, что это нарушает конституционные права россиян и противоречит нормам антиотмывочного закона. Об этом пишет РБК.

Ассоциация банков России (АБР) направила в Минцифры и председателю комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александру Хинштейну письмо, в котором заявило, что члены организации не поддерживают законопроект, который наделяет силовые структуры правом получать прямой доступ к их информационным системам и базам с данными клиентов.

Инициатива была внесена в ГД в августе 2023 года. Согласно документу, Минобороны, ФСБ, ФСО, Служба внешней разведки и МВД могут получить права на доступ, в том числе удаленный, к различным информационным системам и базам данных для редактирования или удаления сведений о сотрудниках спецслужб, которые являются клиентами этих организаций. По словам авторов законопроекта, такая мера необходима для обеспечения защиты информации об отдельных категориях лиц, работающих в силовых ведомствах.

Операторы этих систем должны предоставить спецслужбам доступ к данным, а также выполнять их требования по обеспечению конфиденциальности персональных сведений их сотрудников. Кроме того, операторы обязаны проводить мониторинг своих систем, чтобы выявлять сведения о ведомственной принадлежности сотрудников спецслужб и незамедлительно информировать силовые структуры.

В Минцифры заявили, что письмо АБР пока не поступило. В министерстве заверили, что взаимодействие с базами данных будет осуществляться «строго в соответствии с порядком, который установит правительство». Таким образом будут учтены все возможные риски.

В свою очередь банки считают, что концепция законопроекта не может быть поддержана. Документ «порождает многочисленные правовые коллизии и входит в противоречие с положениями законодательства, устанавливающими режимы защиты охраняемой законом тайны; нормами, регулирующими безопасность критической информационной инфраструктуры, противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, и рядом других нормативных требований», пишет АБР.

В ассоциации указали, что принятие нормы может привести к нарушению конституционных прав граждан России, так как спецслужбы получат неограниченный доступ к персональным данным физлиц, которые не относятся к специальной категории сотрудников спецслужб и не давали согласие на доступ к их охраняемой персональной информации, в том числе к охраняемой законом тайне. При этом сами банки должны будут предоставить доступ к персональным данным без согласия клиента и без решения суда.

Кроме того, в соответствии с антиотмывочным законодательством кредитные организации должны по запросу Росфинмониторинга предоставлять данные об операциях клиентов и с определенной периодичностью обновлять информацию. Однако непонятно, как это возможно будет делать, если спецслужбы смогут самостоятельно изменять и удалять данные о своих сотрудниках без уведомления кредитных организаций.

Москва, Зоя Осколкова

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