Каждый восьмой должник банка в России обращается за микрозаймами

В России почти 13% граждан, у которых уже есть кредит в банке, обращаются в микрофинансовые организации (МФО). Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного онлайн-сервисом Moneyman.

В опросе приняли участие 1500 совершеннолетних россиян, передает РИА «Новости». Из них 5,7% признались, что обращаются в МФО с целью «перекредитования». Совокупно так или иначе в МФО обращались 12,6% опрошенных. 87,4% респондентов никогда не брали микрозаймы.

Чаще всего россияне идут в МФО из-за задержки зарплаты или непредвиденной жизненной ситуации, таких 76%. Каждый четвертый (24%) указал другие причины или затруднился ответить.

Обращение за микрозаймами в исследовании показывает потребность граждан в кредите, который не одобряют банки из-за уже имеющихся долгов.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»