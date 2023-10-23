Объем торговли между Россией и Индией достиг рекордных $43,8 млрд

Товарооборот между Россией и Индией за восемь первых месяцев года составил 43,8 млрд долларов – рекордную сумму за все время. Объем торговли вырос более чем вдвое по сравнению с тем же периодом прошлого года, следует из данных Минпромторга Индии.

Россия отправила в Индию товаров на 41,2 млрд долларов (17,1 млрд в 2022 году), а сама купила на 2,6 млрд долларов. Общий объем торговли между двумя странами вырос в 2,3 раза по сравнению с восемью месяцами 2022 года или на 20% по сравнению с итоговой суммой за весь год.

Экспорт индийских товаров в Россию увеличился в полтора раза, но торговый дефицит также продолжил расти. По итогам первых восьми месяцев года он достиг 38,6 млрд долларов, т.е. вырос в 2,5 раза с прошлого года, приводит данные агентство «Прайм».

В первом полугодии 2023 года Россия и Индия нарастили товарооборот до 33,5 млрд долларов – в 2,9 раза за счет нефти и нефтепродуктов, удобрений и алмазов.

Москва, Наталья Рязанова

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