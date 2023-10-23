Инвестиции в стартапы в России сократились в десять раз

Инвестиции в российские стартапы упали в десять раз в первой половине 2023 года. По мнению экспертов, часть фондов вместо вложения денег в проекты предпочли выкупать уходящие с рынка иностранные компании. Об этом пишет «Коммерсант».
Падение венчурного рынка в РФ началось в 2022 году и по итогам первого полугодия 2023 года стало уже обвальным, свидетельствуют данные платформы Dsight. Объем инвестиций на этом рынке сократился более чем в десять раз – с 287 млн долларов до 27 млн долларов. Количество сделок снизилось менее значимо – на 21%, с 84 до 66.
Аналитики прогнозируют, что падение будет зафиксировано и по итогам второй половины года. «В сложившейся экономической ситуации венчурные инвестиции не являются приоритетом: некоторые фонды, инвестировавшие в проекты с фокусом на российский рынок, предпочли выкупать с большим дисконтом уходящие с рынка иностранные компании», – говорится в обзоре.
Эксперты полагают, что вместо ушедших с российского рынка стартапов и вендоров коммерциализировать новые продукты и разработки и выводить их на рынок будут сами корпорации. Тенденция к развитию корпоративных инноваций будет сохраняться до налаживания геополитической ситуации.
Москва, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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