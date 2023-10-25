Украина предложила Европе свои пустые хранилища для газа

Украина готова предоставить Европе дополнительные объемы для хранения газа, сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что Киев располагает самыми большими подземными хранилищами газа в регионе.

«33 млрд кубических метров газа мы можем сберегать с нулевыми потерями даже сегодня. Три миллиарда метров кубических газа иностранных партнеров хранится в украинских хранилищах. Мы готовы увеличивать эту сумму до 13-15 млрд», – приводит слова премьера агентство «Прайм».

По данным Gas Infrastructure Europe, регион заполнил свои ПХГ на 96,87%, т.е. достиг планового показателя наполненности хранилищ к началу сезона. Хотя запасы на восемь процентных пунктов превысили средний уровень за последние пять лет, но темпы заполнения ПХГ в текущем году заметно упали.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что энергосистема Украины не сможет дать свет и тепло жителям страны этой зимой. Власти не позаботились о запасах газа и угля, ремонте энергосистемы.

Киев, Наталья Рязанова

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