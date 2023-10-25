ФНС: Число открытых россиянами счетов за рубежом выросло на треть

В Федеральной налоговой службе сообщили, что обмен налоговой информацией с другими странами продолжает функционировать. Тем временем, расчет количество счетов, открытых российскими резидентами за рубежом.

Так по сравнению с 2020 годом количество открытых россиянами счетов в зарубежных банках выросло на 30%, сообщила замглавы ФНС Юлия Шепелева, выступая на кругом столе «Международное и российское налоговое регулирование. Тренды и новые задачи» в рамках Налогового форума ТПП.

Россия продолжает обмениваться налоговой отчетностью с другими странами по двум формам – запросу и в рамках автоматического обмена. Несмотря на то, что с рядом стран официально приостановлен автообмен налоговой отчетностью, с дружественными государствами обмен активизировался.

«Запрос на обмен функционирует. С дружественными странами обмен существенно активизировался, потому что перемещаются товарные финансовые потоки. Это привело к активизации обмена, обмен увеличивается», – отметила Шепелева. В рамках автоматического обмена налоговой информации в части физических лиц Россия получает сейчас данные за 2022 год.

Москва, Зоя Осколкова

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