Суд в Польше окончательно отменил штраф для «Газпрома» за «Северный поток-2»

Апелляционный суд в Польше подтвердил отмену штрафов польского Управления по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) для «Газпрома» и его партнеров за строительство «Северного потока-2», пишет Puls Biznesu.

Апелляционный суд отклонил жалобу ведомства, которое настаивало на взыскании с российской компании 7,2 млрд долларов. Решение суда первой инстанции, вынесенное в 2022 году и отменившее штрафы, признано законным и обоснованным.

UOKiK обязало «Газпром» и его партнеров по строительству газопровода: Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall, выплатить штраф якобы за нарушение антимонопольного законодательства Польши при финансировании проекта. Штрафы для иностранных компаний составили бы 58 млн долларов.

Варшава, Наталья Рязанова

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