МТС согласилась отменить плату за раздачу интернета по требованию ФАС

Оператор связи МТС отменит плату за раздачу интернет-трафика, но только на тарифах с предоплаченным пакетом интернета. Ранее вернуть бесплатную раздачу трафика после вмешательства Федеральной антимонопольной службы согласились «МегаФон», «Билайн» и Tele2. В МТС изначально отказались выполнять требования ФАС, посчитав свои действия законными, но позже передумали.

«В целях создания наиболее комфортных условий потребления мобильного интернета для абонентов МТС отменяет плату за раздачу трафика со смартфонов на другие устройства на тарифах с предоплаченными пакетами трафика», – сообщили в компании (цитата по РИА «Новости»). Там уточнили, что для отмены платы «может потребоваться некоторое время» ввиду «технических особенностей реализации раздачи».

Напомним, 18 сентября ФАС обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Служба установила, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства – компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. В ФАС пригрозили операторам связи делами о нарушении антимонопольного законодательства в случае неисполнения предупреждений о прекращении подобных действий.

30 октября в ФАС заявили, что «Мегафон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернет-трафика. При этом МТС уведомила ведомство об отсутствии в своих действиях по взиманию платы за раздачу интернета ущемления интересов абонентов. В компании объяснили отказ отменить плату за эту услугу отсутствием ограничений для некоторых пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга. Оператор утверждал, что это «ведет к значимому ухудшению качества связи для большинства абонентов».

Москва, Наталья Петрова

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