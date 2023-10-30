Мобильные операторы отменят плату за раздачу интернета с телефона

Операторы связи «Мегафон», «Билайн» и Теlе2 вернут бесплатную раздачу интернет-трафика с мобильных устройств. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В МТС отказались выполнять требования ФАС, поскольку считают свои действия законными.

Напомним, 18 сентября ФАС обязала МТС, «Мегафон», «Билайн» и «Теле2» в течение месяца отменить плату за раздачу интернета с мобильных устройств. Служба установила, что в действиях операторов содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства – компании навязывают абонентам невыгодные условия договора об оказании услуг связи. В ФАС пригрозили операторам связи делами о нарушении антимонопольного законодательства в случае неисполнения предупреждений о прекращении подобных действий.

«В результате выданных операторам предупреждений о прекращении взимания платы за раздачу интернет-трафика с абонентских устройств три из них – «Мегафон», «Вымпелком» и «Теле 2» – сообщили о готовности его исполнения», – заявили в пресс-службе антимонопольного ведомства.

По информации ФАС, «Мегафон» отменил плату за раздачу интернета на всех тарифных планах с 23 октября. Оператор Tele2 отменит плату за эту услугу для новых абонентов с 22 ноября, для всех действующих клиентов – с 19 декабря, а «Билайн» на всех тарифах с лимитными пакетами интернета – до 1 декабря. При этом в «Билайне» не назвали точных сроков возврата бесплатной раздачи трафика на тарифах с безлимитным интернетом. Оператор пообещал до начала декабря оценить сроки технической реализации возможности отмены платы за эту услугу.

В то же время МТС уведомила ФАС, что в действиях компании по взиманию платы за раздачу интернета отсутствует ущемление интересов абонентов. За невыполнение предписания антимонопольного органа в отношении оператора может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства – компанию могут привлечь к административной ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ и оштрафовать на сумму от 300 тыс. до 1 млн рублей.

Москва, Наталья Петрова

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