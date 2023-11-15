Дания может заблокировать танкеры с нефтью из России

Дания будет проводить проверки и блокировать танкеры, которые перевозят российскую нефть. Об этом сообщает газета The Financial Times со ссылкой на источники в ЕС.

Европейские чиновники намерены наделить датские власти полномочиями по проверке и блокировке танкеров с российской нефтью, которые будут проходить через территориальные воды Дании.

В первую очередь это будет касаться судов, которые не застрахованы в западных страховых компаниях. При этом основанием для проверки послужит законодательство в области экологии.

«Ключевая задача состоит в том, чтобы обеспечить соблюдение правил страхования, – рассказал один из собеседников издания. – Сейчас это делается лишь частично. Прибрежные страны вправе увидеть доказательства».

По данным газеты, около 60% морских поставок российской нефти осуществляется по Балтийскому морю, и весь этот объем проходит через территориальные воды Дании. По оценкам издания, ежедневно через датские проливы проходит около 2 млн баррелей российской нефти.

Копенгаген, Зоя Осколкова

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