ЦБ РФ не отозвал ни одной лицензии у банков в 2023 году

2023 год может стать первым, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии. Об этом сообщил статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

«Это первый год, в течение которого – по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года – не было отозвано ни одной лицензии», – цитирует представителя регулятора ТАСС.

В 2022 году Центробанк отозвал две лицензии у банков и одну – у небанковской кредитной организации.

По словам Гузнова, это говорит о стабильности банковской системы и эффективности программы финансового оздоровления. Совокупная прибыль российского банковского сектора по итогам года с высокой вероятностью превысит три триллиона рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube