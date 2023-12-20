российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 20 декабря 2023, 14:11 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

ЦБ РФ не отозвал ни одной лицензии у банков в 2023 году

2023 год может стать первым, когда Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии. Об этом сообщил статс-секретарь-заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов.

«Это первый год, в течение которого – по крайней мере до даты проведения конференции, и я надеюсь, что и до конца года – не было отозвано ни одной лицензии», – цитирует представителя регулятора ТАСС.

В 2022 году Центробанк отозвал две лицензии у банков и одну – у небанковской кредитной организации.

По словам Гузнова, это говорит о стабильности банковской системы и эффективности программы финансового оздоровления. Совокупная прибыль российского банковского сектора по итогам года с высокой вероятностью превысит три триллиона рублей.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / ЦБ РФ

Повышение ключевой ставки негативно отразится на экономической ситуации в России – эксперт / Обнищание населения: депутат Госдумы оценил последствия повышения ключевой ставки Центробанка / Цикл повышения ключевой ставки близок к завершению – Набиуллина / Банк России поднял ключевую ставку в пятый раз подряд / «Активизация инфляционных процессов»: в Госдуме ожидают повышение ключевой ставки Центробанка / ЦБ РФ повысит ключевую ставку до 17% – СМИ / «Льготная ипотека – теперь только для богатых…» В Госдуме возмущены планами кабмина сделать покупку жилья ещё более недоступной / «Жулики наживаются на нищающем народе»: в Госдуме раскритиковали действия Набиуллиной и ФАС

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Финансы, Экономика, ЦБ РФ,