Япония готовится ввести дополнительные санкции против России

В Японии анонсировали введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.
24 февраля лидеры стран «Большой семерки» (G7) провели переговоры в онлайн-формате. Глава японского кабмина призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении ограничительных мер против РФ.
«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», – говорится в сообщении.
На прошлой неделе Япония запретила вывозить в Россию новые виды станков после анализа использованного на Украине вооружения ВС РФ. Черный список расширен на пять категорий товаров и теперь включает 50 наименований.
Токио, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»