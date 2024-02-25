Япония готовится ввести дополнительные санкции против России

В Японии анонсировали введение новых антироссийских санкций. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на заявление премьер-министра страны Фумио Кисиды.

24 февраля лидеры стран «Большой семерки» (G7) провели переговоры в онлайн-формате. Глава японского кабмина призвал зарубежных коллег проявить солидарность в поддержке Киева и введении ограничительных мер против РФ.

«Кисида также заявил, что он планирует наложить дополнительные санкции на российских индивидуальных лиц и организации», – говорится в сообщении.

На прошлой неделе Япония запретила вывозить в Россию новые виды станков после анализа использованного на Украине вооружения ВС РФ. Черный список расширен на пять категорий товаров и теперь включает 50 наименований.

Токио, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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