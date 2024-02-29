Польша может ввести запрет на ввоз сельхозпродукции из России

Польша рассматривает возможность введения эмбарго на российскую сельскохозяйственную продукцию. Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск.

«Латвия решилась на эмбарго российских продуктов. Так решил латвийский парламент. Хочу сказать, что мы будем внимательно изучать это латвийское решение, и я не исключаю, что Польша также предпримет здесь такое же действие», – сказал он в ходе пресс-конференции с латвийской коллегой Эвикой Силиней.

В свою очередь латвийский премьер-министр заявила, что готова поделиться опытом по запрету ввоза российского продовольствия. «Если Польша решится на такие шаги, мы будем вас поддерживать, будем вашим партнером», – отметила Силиней.

Латвийский сейм запретил импорт сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии 22 февраля. Кроме того, под эмбарго попали корма для скота.

Варшава, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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