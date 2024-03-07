Товарооборот России и Китая с начала года вырос более чем на 9%

Товарооборот Китая и России в январе-феврале 2024 года вырос на 9,3% год к году и составил 37,01 млрд долларов. Об этом сообщило главное таможенное управление КНР.

Экспорт из Китая в Россию с начала года увеличился на 12,5%, до 16,8 млрд долларов, приводит данные статистики ТАСС. Импорт российских товаров в КНР вырос на 6,7%, достигнув 20,2 млрд долларов.

Положительное сальдо России составило 3,4 млрд долларов, что на 5,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основную часть китайского импорта из России составляют нефть, природный газ и уголь. Кроме того, в КНР ввозят медь и медную руду, древесину, топливо и морепродукты.

Китай экспортирует в Россию автомобили, промышленное и специализированное оборудование, смартфоны, транспортные средства, игрушки, обувь, кондиционеры и компьютеры.

Напомним, товарооборот между Китаем и России за прошлый год увеличился на 26,3%, до рекордных 240,11 млрд долларов.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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