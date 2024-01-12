российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 12 января 2024, 09:36 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг рекорда

Товарооборот Китая и России за прошлый год вырос на 26,3%, достигнув рекордные 240,11 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Китай за этот период поставил в Россию товаров на 110,97 млрд долларов, рост составил 46,9%, передает «Прайм». Российский экспорт в КНР увеличился на 12,7%, до 129,13 млрд долларов.

Россия в основном поставляет в КНР энергоресурсы – нефть, газ и уголь, топливо, а также древесину, некоторые металлы, рыбную продукцию. Китай экспортируют в Россию широкую номенклатуру товаров – от автомобилей, электроники, промышленного оборудования до одежды, обуви и игрушек.

Вместе с тем, совокупный экспорт Китая в 2023 году сократился на 4,6%, до 3,38 трлн долларов, импорт снизился на 5,5%, составив 2,55 трлн.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Китай

СМИ: США вывезли запас топлива для борьбы за Тайвань / США обвинили Россию и Китай в попытках помешать работе системы GPS / Экс-премьер Японии предупредил, что следующий конфликт разгорится на Тайване / Китай активно работает над расширением глобального присутствия юаня / Конфликт на Тайване обойдется миру в $10 трлн – Bloomberg / Bloomberg: разведка США сообщила о заправленных водой китайских ракетах / Китайское направление: «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок «голубого топлива» в КНР / Министерство обороны Китая возглавил адмирал Дун Цзюнь

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Экономика, Китай,