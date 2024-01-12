Товарооборот России и Китая в 2023 году достиг рекорда

Товарооборот Китая и России за прошлый год вырос на 26,3%, достигнув рекордные 240,11 млрд долларов, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Китай за этот период поставил в Россию товаров на 110,97 млрд долларов, рост составил 46,9%, передает «Прайм». Российский экспорт в КНР увеличился на 12,7%, до 129,13 млрд долларов.

Россия в основном поставляет в КНР энергоресурсы – нефть, газ и уголь, топливо, а также древесину, некоторые металлы, рыбную продукцию. Китай экспортируют в Россию широкую номенклатуру товаров – от автомобилей, электроники, промышленного оборудования до одежды, обуви и игрушек.

Вместе с тем, совокупный экспорт Китая в 2023 году сократился на 4,6%, до 3,38 трлн долларов, импорт снизился на 5,5%, составив 2,55 трлн.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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