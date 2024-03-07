Домашний труд россиянок оценили в 13% ВВП

Если бы домашний труд российских женщин оплачивался по минимальной ставке, то их вклад в экономику составил 13%. Об этом заявила заместитель главы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова.

Речь идет о делах по дому, которые женщины в России ежедневно выполняют помимо своей занятости на работе. «Если бы женщинам платили минимальную оплату труда за занятия домашним хозяйством – это было бы 13% ВВП», – сказала Илюшникова в интервью РИА «Новости».

На женщин накладывается больше социальных ролей и обязанностей. Например, они на 75% чаще заняты уходом за детьми и пожилыми людьми, чем мужчины. «То есть женщины и так балансируют, они умеют это делать, расставляют правильно приоритеты», – добавила Илюшникова.

Ранее Счетная палата пришла к выводу, что на российском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация. Женщины в основном работают в отраслях с низкими зарплатами: это образование, медицина, гостиничный бизнес, культура. В сферах с высокими зарплатами их мало.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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