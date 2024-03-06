В России сохраняется гендерная сегрегация на рынке труда

На российском рынке труда сохраняется гендерная сегрегация. Женщины в основном работают в отраслях с низкими зарплатами: это образование, медицина, гостиничный бизнес, культура. В сферах с высокими зарплатами их мало. Об этом сообщает Счетная палата.

«Сегодня женщины активно участвуют в трудовой деятельности, составляя половину занятых в экономике. При этом удельный вес работающих женщин в составе женской рабочей силы превышает 95 %. Доля женщин составляет около 40 % среди предпринимателей, 48-49 % – среди руководителей всех уровней, более 70 % – среди госслужащих. Среди занятых с высшим и средним профессиональным образованием женщины также стабильно занимают большую долю – 55,7 %», – рассказал аудитор СП Сергей Штогрин.

Вместе с тем, пока еще сохраняются отдельные барьеры, препятствующие полноценному участию женщин в общественном процессе. Один из таких барьеров – гендерная сегрегация. Оплата труда в тех отраслях, где в большей степени заняты женщины (образование, здравоохранение, социальные услуги), пока находится на более низком уровне, чем в отраслях реальной экономики.

Наибольший гендерный разрыв приходится на возраст активного деторождения (30-39 лет). Аналитики связывают это с тем, что женщины испытывают более высокую семейную нагрузку, им приходится делать выбор в пользу менее оплачиваемой работы, позволяющей совмещать профессиональные и семейные обязанности.

«Поскольку в Российской Федерации законодательно не допускаются гендерные ограничения при приеме на работу, оплате труда, установлении индивидуальных условий труда, продвижении по службе и т.д., ответственность за обеспечение этих условий полностью ложится на работодателей. И отдельные работодатели уже сейчас успешно реализуют социально-ориентированные программы по поддержке женщин, – отметил Штогрин. – К ним относятся добровольное медицинское страхование, дополнительное образование, оказание помощи в адаптации при выходе на работу из декретного отпуска, поддержка одиноких матерей с детьми и другие. Однако, по мнению Счетной палаты, эти программы должны расширяться».

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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