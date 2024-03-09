В России созданы еще три особые экономические зоны

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании особых экономических зон (ОЭЗ) в Мордовии, Ростовской и Тверской областях. Границы действующих ОЭЗ в Калужской и Липецкой области расширены, сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«Новая ОЭЗ «Система» разместится в Саранске и на территории Лямбирского муниципального района в Мордовии. Суммарный объём инвестиций составит более 33,3 млрд рублей, будет создано 775 новых рабочих мест. «Ростовская» ОЭЗ создана в Новочеркасске, компании привлекут 8,6 млрд рублей инвестиций и создадут не менее 790 новых рабочих мест. ОЭЗ «Эммаусс» появится в Калининском и Конаковском муниципальных районах Тверской области. Частные инвесторы готовы вложить более 17 млрд рублей и создать почти 8,4 тыс. новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Шесть предприятий в ОЭЗ в Мордовии сосредоточатся на производстве стройматериалов, электрооборудования, электронных и оптических изделий, химической промышленности и машиностроении. В «Ростовской» планируют работать восемь производителей прицепной и полуприцепной техники, промышленных холодильников, оборудование для очистных сооружений. В Новочеркасске построят комплекс по сжижению природного газа, химический завод.

Предприятия-резиденты ОЭЗ «Эммаусс» планируют выпуск полиэтиленовых труб, сухих строительных смесей, бетонных и полимерных конструкций для транспортной отрасли, оборудования для канатных дорог. Компании также займутся обработкой листового металла, выпуском кондитерских изделий.

В действующую ОЭЗ в Калужской области включат три новые фармкомпании в Бабынинском районе, которые обеспечат более 2 тыс. рабочих мест. Инвестиции в строительство составят 17,2 млрд рублей.

В ОЭЗ «Липецк» включат производство сельхозмашин, созданное на площадке бывшего тракторного завода, где уже есть необходимая инфраструктура. Инвестор готов вложить в новое предприятие 32,4 млрд рублей и трудоустроить почти 2,5 тыс. граждан.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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