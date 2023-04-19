Госдума поддержала создание особой экономической зоны в новых регионах

Госдума поддержала в первом чтении пакет правительственных законопроектов о создании в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны (СЭЗ) с использованием особых мер поддержки экономики и отраслей.

Как отметил глава комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, эти меры были опробованы в отдельных регионах, в том числе в Крыму и Севастополе, и показали эффективность.

В частности, резиденты СЭЗ будут освобождены от налога на прибыль с тех инвестиций и доходов, которые будут образовываться в результате новых проектов». «Налог на прибыль будет обнулен в федеральной части, субъектам РФ будет предоставлено право уменьшать свою часть налога на прибыль», – пояснил Топилин.

Одной из самых существенных парламентарий назвал льготу по страховым взносам во внебюджетные фонды. «Напомню: при ставке 30% – стандартной ставки – здесь будет действовать льгота в 7,6%. Это очень существенное преимущество для инвесторов, самая, наверное, желанная льгота, которая обеспечивает приток капитала», – уточнил депутат.

Для крупного инвестора минимальный объем будет составлять 30 млн рублей, а для малого бизнеса, средних предприятий – 3 млн рублей. Под инвестиционные проекты правительство также будет предоставлять субсидии для привлечения банковских кредитов. «В законопроекте размер их не определен. Думаю, что ко второму чтению мы сможем с коллегами эту тему тоже обсудить», – сказал Топилин.

По его словам, специальный режим будет действовать до конца 2050 года.

Москва, Светлана Антонова

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