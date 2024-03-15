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Пятница, 15 марта 2024, 10:09 мск

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Иностранные поставщики бытовой техники запрещают перепродавать свои товары в Россию

Производители бытовой техники начали блокировать параллельный импорт в РФ. Бренды запрещают своим партнерам в других странах перепродавать товары в Россию. Об этом пишет «Коммерсант».

Речь идет о таких известных компаниях как Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta. По словам ретейлеров, производители брендовой техники запрещают ее реэкспорт в РФ своим официальным партнерам в других странах. Нарушение моратория на реэкспорт приводит к разрыву контракта.

Практика западных вендоров закреплять в контрактах запрет на реэкспорт товаров в Россию «была замечена» еще в 2022 и 2023 годах, говорят игроки рынка. Часть брендов даже инициировала проверки и наказывала партнеров, нарушивших условие.

В свою очередь крупные российские розничные сети начали сами отказываться от поставок по параллельному импорту, так как конечная цена для потребителя оказывается выше аналогов из других стран. Таким образом, на такой технике попросту невозможно заработать.

Собеседники издания предупреждают, что можно ожидать полного исчезновения с полок российских магазинов брендов, которые начали блокировать свои поставки по параллельному импорту. Однако общий ассортимент торговых сетей только расширяется, в основном это происходит за счет турецких и китайских брендов, а также производителей из стран ЕАЭС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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