Немецкая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) призвала власти страны пересмотреть газовую политику. Поскольку США стали ненадежным партнером, Берлин призвали возобновить покупку российского газа.

Члены партии отправили властям официальный запрос, с которым ознакомилось агентство «Прайм».

«Планирует ли федеральное правительство пересмотреть свой курс в отношении энергопоставок в Германию из РФ, особенно в связи с тем, что надежность США в отношении будущих поставок СПГ поставлена под сомнение собственным заявлением Американской ассоциации производителей СПГ Center for LNG?» – говорится в запросе.

Президент США Джо Байден заявил, что страна пока не будет заключать новые контракты на поставку СПГ и возьмет паузу, чтобы оценить влияние экспорта СПГ на климат, истощение американских запасов газа и энергетическую безопасность Штатов.

Аналитики сообщили The Hill, что сама пауза может повлиять на климат. Если она продлится долго, то под угрозой окажется роль природного газа в энергетическом переходе. Даже в Штатах гадают, какими будут последствия решения Белого дома: принятие новых требований для поставок СПГ или отказ от некоторых проектов.

Напомним, ЕК осенью 2023 года предсказала Европе долгую зависимость от американского СПГ на фоне отказа от российских энергоносителей. Немецкий историк Тарик Сирил Амар предупредил, что существующий миропорядок может рухнуть, споткнувшись о Германию. Страна уже платит «страшную цену» за антироссийскую политику, поскольку экономика разваливается без дешевого газа из России.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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