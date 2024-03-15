Иностранные инвестиции в ФРГ упали до минимума за 10 лет

Немецкие ученые бьют тревогу из-за экономической ситуации в стране. Они заявили, что Германия вступила в стадию деиндустриализации, которая может ускориться, если власти не сменят политический курс, передает BFM-TV.

Исследование немецкого института IW показало, что инвестиции иностранных компаний в ФРГ в 2023 году упали до минимума за 10 лет – до 22 млрд евро. Основной отток капитала из страны пришелся на 2022-2023 годы.

«Это не исключительное явление, а скорее ранние симптомы деиндустриализации. Политика делает инвестиции в ФРГ очень непривлекательными для компаний. Если политическая основа останется такой же, деиндустриализация может значительно ускориться», – говорится в исследовании.

Исследователи отметили, что программы господдержки бизнеса в связи с высокими затратами на энергию неоднократно прерывались без предупреждения. Мелкие производства просто закрываются, крупные компании переносят промышленные площадки в КНР. Все больше компаний бегут из Германии в соседнюю Францию и страны Бенилюкса. Туда ушли почти две трети (90 млн евро) иностранных инвестиций немецких фирм.

Глава Минфина Германии Кристиан Линднер признал, что страна не может обеспечить себе экономический рост и скатывается в бедность. Производство упало до минимума, а расходы на чиновников бьют рекорды. Осенью 2023 года аналитики предупредили, что ФРГ может не только потерять статус экономики-локомотива ЕС, но и войти в глубокий кризис.

Берлин, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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