СМИ узнали о планах ЕК обложить пошлиной российское зерно

Еврокомиссия планирует ввести пошлину на ввоз российского зерна в страны блока. Это сделает продовольствие из России вдвое дороже нынешнего уровня, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Еврочиновники проработали план против поставки российского продовольствия на рынок региона. Для зерновых планируется ввести пошлину в 95 евро за каждую тонну, а также повысить плату за импорт семян масличных культур и продуктов их переработки.

Аналитики подсчитали, что цены на продукцию из России вырастут вдвое после принятия этой меры. По данным издания, Европа в 2023 году купила четыре миллиона тонн российского зерна, или около 1% от общего европейского спроса.

На фоне забастовок европейских фермеров, недовольных засильем украинского продовольствия на рынках Европы, Киев призвал ЕС полностью запретить импорт агропродукции из России.

Брюссель, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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