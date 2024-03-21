ФТС выступает за обнуление порога беспошлинного ввоза товаров

Импортные товары должны облагаться справедливой пошлиной, любые пороги беспошлинной торговли только искажают реальную картину внешней торговли. Об этом заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«Если хотите мое личное мнение, я об этом говорю уже восемь лет, и во Всемирной торговой организации, когда мы председательствовали, об этом говорили, что вообще порогов никаких не должно быть», – сказал Давыдов.

В настоящее время порог беспошлинного ввоза товаров в России составляет 1000 евро. Он был повышен с 200 евро в апреле 2022 года. Повышение было временным и с 1 апреля 2024 года потолок должен снизиться до исходных 200 евро.

«Причина взыскания таможенной пошлины – это перемещение товаров через таможенную границу. На наших с вами глазах развился новый вид торговли – это электронная торговля товарами, когда человек границу не пересекает, а товар пересекает, – отметил Давыдов. – Но товар-то едет через границу. Товар иностранный. Поэтому он должен быть справедливо обложен пошлиной».

По его словам, существующие объемы беспошлинной интернет-торговли искажают реальную картину внешней торговли.

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) выступила за снижение предельного лимита беспошлинного ввоза товаров, купленных в иностранных онлайн-магазинах. Объединение ретейлеров считает, что порог не должен превышать 200 евро.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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