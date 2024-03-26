Производство яиц в России покрывает потребности рынка

Отечественные производители яиц в январе-феврале полностью покрыли потребности рынка, сообщил Минсельхоз. Государство продолжает использовать меры поддержки птицеводческих фабрик, а министерство помогает координации с торговыми сетями.

«Объемы производства в полной мере обеспечивают потребности рынка. Все контракты с торговыми сетями выполняются. Государство предусмотрело целый ряд инструментов господдержки этого направления животноводства. В частности, срок кредитования на строительство яичных птицефабрик увеличен до 15 лет», – цитирует сообщение министерства ТАСС.

Также предусмотрено льготное кредитование на модернизацию репродукторов и содержание племенной птицы. Минсельхоз помогает координации производителей и торговых сетей, а также сотрудничает с фермами в вопросах биобезопасности, модернизации предприятий, обеспечения материально-техническими ресурсами.

В феврале 2024 года ФАС отметила тенденцию к снижению цен на яйца. Этому способствовала практика заключения соглашений с производителями и продавцами.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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