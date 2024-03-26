Цена на какао взлетела до рекордных $10 тысяч за тонну

Цена на какао-бобы с начала года выросла в 2,4 раза и впервые в истории превысила 10 тыс. долларов за тонну. Аномальная жара в Западной Африке угрожает будущему урожаю какао и подстегивает стоимость уже собранного продукта.

Майские фьючерсы на какао-бобы на Нью-Йоркской бирже 26 марта поднялись на 3,9% до 10 030 долларов за тонну. Рост с начала года составил 2,4%, а за последние пять сессий котировки выросли более чем на 20%, приводит данные «Интерфакс».

Эль-Ниньо принес жаркую и сухую погоду в Западную Африку, где находится крупнейший поставщик какао в мире Кот-д'Ивуар. Засуха угрожает урожаю какао-бобов. Фьючерсы на какао-бобы 8 февраля торговались по 5,874 тыс. долларов за тонну.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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