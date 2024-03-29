ФТС: Порог беспошлинного ввоза товаров с 1 апреля снизится до 200 евро

С 1 апреля порог беспошлинного ввоза посылок снизится до 200 евро. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба. Порог касается товаров, которые физлица получают из-за границы через Почту России и экспресс-перевозчиков, пояснили в ведомстве.

«Новая норма связана с прекращением действия решения ЕЭК, которым временно порог был увеличен до 1000 евро», – сообщили в ФТС, передает РБК.

Без уплаты пошлин за рубежом можно будет заказать только товары стоимостью до 200 евро и весом до 31 кг. При превышении нормы необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за кг.

Порог беспошлинного ввоза товаров в Россию для граждан был временно повышен с 200 до 1000 евро в апреле 2022 года для противодействия санкционному давлению, борьбы с ростом цен и сокращением номенклатуры доступных товаров. Последнее решение о продлении этой меры действовало до 1 апреля 2024 года.

Ранее ФТС выступила за обнуление порога беспошлинного ввоза товаров. По мнению врио главы Федеральной таможенной службы Руслана Давыдова, импортные товары должны облагаться справедливой пошлиной, любые пороги беспошлинной торговли только искажают реальную картину внешней торговли.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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