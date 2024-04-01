ФНС: более 500 тысяч россиян открыли счета за рубежом

На конец 2023 года у 539 тысяч россиян были открыты счета в других странах. Об этом сообщили в Федеральной налоговой службе (ФНС). Данные о владельцах зарубежных счетов служба получает в рамках ежегодного автоматического обмена информацией с иностранными государствами.

По состоянию на 31 декабря 2023 года ФНС было известно о 539,1 тысячи налоговых резидентов России, обладающих финансовыми счетами за рубежом. В рамках автообмена налоговой информацией в прошлом году ФНС получила данные о 1,825 млн зарубежных счетов российских налоговых резидентов. Их число выросло на 164%, передает РБК.

Таким образом, на одного налогового резидента России, имеющего зарубежные счета, приходится в среднем по 3,4 финансового счета за границей. Такой прирост, скорее всего, связан с тем, что в 2022 году россияне активно искали альтернативную замену покинувшим российский рынок Visa и Mastercard в дружественных странах для расчетов в поездках за рубежом.

По данным ЦБ РФ, в 2022 году россияне вывели за рубеж рекордные 1,47 трлн рублей. На начало 2024 года россияне держали за рубежом эквивалент 6,7 трлн рублей, следует из статистики регулятора. Впрочем, эта сумма не показывает реальный объем денег на зарубежных счетах россиян: Центробанк видит уход денег за рубеж, но не отслеживает, куда они потом направляются.

Россия участвует в международной системе автоматического обмена налоговой информацией под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) с 2017 года. Согласно официальному порталу ОЭСР, 106 юрисдикций активировали соглашения о передаче ФНС информации о зарубежных счетах россиян.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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