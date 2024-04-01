Российские миллиардеры разбогатели на $18,3 млрд с начала года

Богатейшие бизнесмены России за первые три месяца года нарастили свои состоянии на 18,293 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира, в него попали 25 российских миллиардеров, их общее состояние на 1 апреля составляет 344,37 млрд долларов. Капиталы самых богатых людей планеты оценивают по стоимости акций компаний, которыми они владеют.

Первое место в списке богатейших россиян сохранил один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин, его состояние с начала года увеличилось на 768 млн долларов, до 31,8 млрд. На второе место с четвертого поднялся бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин, чей капитал вырос на 2,91 млрд долларов, до 26,9 млрда. Со второй строчки на третью опустился совладелец компании «Новатэк» Леонид Михельсон, чье состояние уменьшилось на 747 млн долларов, до 26,7 млрд.

В десятку самых богатых граждан РФ также вошли совладелец компании «Лукойл» Вагит Алекперов (26,4 млрд долларов), бенефициар компании «Северсталь» Алексей Мордашов ($24,6 млрд), сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко ($24,1 млрд), основатель и основной акционер USM Алишер Усманов ($18,3 млрд), владелец «Онексим» Михаил Прохоров ($17,1 млрд), основатель компании «Альфа-групп» Михаил Фридман ($13,5 млрд) и совладелец «Новатэка» и «Сибура» Геннадий Тимченко (12,7 млрд).

При этом больше всех с начала года заработал Андрей Мельниченко – $5,29 млрд, а самые большие убытки с начала года понес Алишер Усманов – $2,8 млрд.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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