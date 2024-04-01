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Понедельник, 1 апреля 2024, 14:59 мск

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В России снизилась рентабельность сельхозпроизводства

Рентабельность сельхозпроизводства в России в 2023 году снизилась до 18%. Об этом сообщила замминистра сельского хозяйства Елена Фастова.

В 2022 году рентабельность сельскохозяйственных предприятий находилась на уровне 20,3%. В начале февраля 2024 года Минсельхоз оценивал этот показатель в 18,9% с учетом субсидий.

Вместе с тем, выручка сельхозорганизаций в 2023 году увеличилась на 7% и составила порядка 5 трлн рублей.

Данные пока предварительные, так как сельхозпроизводители еще сдают отчетность, уточнила Фастова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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