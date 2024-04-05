Казахстан вводит спеццены для иностранцев на приграничных АЗС

Первый заместитель премьер-министра республики Казахстан Роман Скляр на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка ГСМ в пятницу, 5 апреля, распорядился установить дифференцированные цены на приграничных АЗС для иностранных грузовиков, – передают местные СМИ.

Как сообщает пресс-служба правительства Казахстана, в ходе совещания Скляр заявил: «Как отмечается в докладе Министерства энергетики, из-за диспаритета казахстанских цен с соседними странами имеется риск перетоков и «серого» экспорта ГСМ. В целях недопущения дефицита на внутреннем рынке Агентству финансового мониторинга (АФМ), Погранслужбе Комитета нацбезопасности (ПС КНБ), Комитету госдоходов Минфина (КГД МФ) совместно с иными заинтересованными государственными органами поручено усилить контроль за вывозом ГСМ на пограничных переходах. …Министерству энергетики совместно с заинтересованными государственными органами поручено принять меры по установлению дифференцированных цен на приграничных АЗС для иностранных грузовых автомобилей».

Астана, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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