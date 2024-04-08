В России предложили запретить ввоз ноутбуков и смартфонов по параллельному импорту

В России предложили ввести запрет на параллельный импорт техники и электроники. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо для Министерства цифрового развития от Консорциума АНО «Вычислительная техника» (АНО ВТ), который объединяет ряд крупных российских производителей.

В министерство было направлено предложение исключить из перечня товаров, разрешенных для параллельного импорта, смартфоны, планшеты и ноутбуки любых брендов. Помимо ограничений на ввоз гаджетов, консорциум предложил внедрить меры по стимулированию производства и закупок отечественной техники, например, ввести обязательные квоты для товаров российских вендоров на маркетплейсах в рамках программы «Российская полка».

«Подобные инициативы, сформулированные АНО ВТ, поступили в Минцифры в качестве предложений. В настоящее время мы знакомимся с документом и проводим оценку целесообразности инициатив», – сообщил представитель министерства.

В Минпромторг такие инициативы не поступали. При этом ведомстве подчеркнули, что системно актуализируют меры поддержки отрасли.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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