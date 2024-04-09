российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 9 апреля 2024, 09:39 мск

Новости Экономика

Новости, Кратко, Популярное

Число контролируемых россиянами иностранных фирм резко выросло

Число иностранных компаний, которые находятся под контролем резидентов России, растет максимальными за пять лет темпами. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в презентации об итогах работы за 2023 год.

Количество контролировавшихся россиянами по состоянию на конец 2022 года иностранных компаний («контролируемая иностранная компания», или КИК) выросло на 21%, до 45,6 тысячи. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года (тогда было +33%). Для сравнения: в 2021 году прирост составил 8%, в пандемическом 2020-м – 14%, передает РКБ со ссылкой на данные ФНС.

Абсолютное большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (98%), следует из данных налоговой. Лишь 2% из них – иностранные структуры без образования юрлица, например, это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления.

В 2022 году более 18,3 тысячи налогоплательщиков предоставили уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний. Большинство из них – 82% – это физические лица, а доля российских юрлиц, контролирующих КИК, составила 18%. По сравнению с предыдущим годом число уведомивших о КИК увеличилось на 10%.

По словам экспертов, рост числа задекларированных КИК обусловлен желанием российского бизнеса воспользоваться льготами в рамках четвертой амнистии капиталов. С марта 2022-го по февраль 2023 года гражданам предоставлялась возможность добровольного декларирования зарубежных счетов, имущества и наличных денежных средств. Привлекательность амнистии капиталов обеспечивалась освобождением таких физических лиц от налоговой, административной и уголовной ответственности, а также тайной предоставленных сведений.

Весомый вклад в тренд также вносят постоянное совершенствование налогового администрирования и повышение прозрачности в рамках международного обмена налоговой информацией. Вместе с тем, в последние годы российский бизнес активно исследует зарубежный периметр и создает компании в дружественных юрисдикциях (в частности, в странах Ближнего Востока, КНР и Гонконге) для целей организации взаимодействия с иностранными контрагентами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Центр России, Россия, Экономика,