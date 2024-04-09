Число контролируемых россиянами иностранных фирм резко выросло

Число иностранных компаний, которые находятся под контролем резидентов России, растет максимальными за пять лет темпами. Об этом сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС) в презентации об итогах работы за 2023 год.

Количество контролировавшихся россиянами по состоянию на конец 2022 года иностранных компаний («контролируемая иностранная компания», или КИК) выросло на 21%, до 45,6 тысячи. Число декларируемых КИК увеличивается ежегодно, а в 2022-м темпы их прироста стали рекордными с 2017 года (тогда было +33%). Для сравнения: в 2021 году прирост составил 8%, в пандемическом 2020-м – 14%, передает РКБ со ссылкой на данные ФНС.

Абсолютное большинство задекларированных КИК являются иностранными организациями (98%), следует из данных налоговой. Лишь 2% из них – иностранные структуры без образования юрлица, например, это может быть траст, партнерство, фонд, товарищество, иная форма коллективных инвестиций или доверительного управления.

В 2022 году более 18,3 тысячи налогоплательщиков предоставили уведомления о наличии контролируемых иностранных компаний. Большинство из них – 82% – это физические лица, а доля российских юрлиц, контролирующих КИК, составила 18%. По сравнению с предыдущим годом число уведомивших о КИК увеличилось на 10%.

По словам экспертов, рост числа задекларированных КИК обусловлен желанием российского бизнеса воспользоваться льготами в рамках четвертой амнистии капиталов. С марта 2022-го по февраль 2023 года гражданам предоставлялась возможность добровольного декларирования зарубежных счетов, имущества и наличных денежных средств. Привлекательность амнистии капиталов обеспечивалась освобождением таких физических лиц от налоговой, административной и уголовной ответственности, а также тайной предоставленных сведений.

Весомый вклад в тренд также вносят постоянное совершенствование налогового администрирования и повышение прозрачности в рамках международного обмена налоговой информацией. Вместе с тем, в последние годы российский бизнес активно исследует зарубежный периметр и создает компании в дружественных юрисдикциях (в частности, в странах Ближнего Востока, КНР и Гонконге) для целей организации взаимодействия с иностранными контрагентами.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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