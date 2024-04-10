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Среда, 10 апреля 2024, 15:14 мск

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США пригрозили криптобиржам вторичными санкциями

Фото: FreePik

Министерство финансов США собирается применить механизм вторичных санкций в отношении торгующих криптовалютой бирж. Об этом заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо.

«Мы видим, что Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, в том числе к стейблкоинам, в попытке обойти наши санкции», – говорится в письменных показаниях Адейемо, данных перед слушаниями в сенате.

Правительства США и Великобритании начали расследование криптовалютных операций на сумму более 20 млрд долларов. Предполагается, что с помощью этих транзакций нарушались антироссийские санкции.

Замглавы американского минфина напомнил, что зарубежные криптобиржи и ряд компаний, оказывающих денежные услуги, не обладают корреспондентскими счетами и не зависят от них по всем своим транзакциям. В связи с этим у Соединенных Штатов нет возможности ввести против таких площадок санкции или напрямую ограничить их операции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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