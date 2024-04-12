Российские перевозчики столкнулись с проблемами при отправке товаров из ОАЭ

Из-за конфликта в Красном море стали популярнее альтернативные маршруты для мировой торговли. Так один из крупнейших портов ОАЭ, Джабаль-Али, оказался перегружен, что повлекло за собой подорожание его услуг. Об этом пишет «Коммерсант».

Многие суда вместо обхода Африки для перевозки грузов до стран Ближнего Востока и Средиземноморья стали использовать порты Джабаль-Али или Даммам, чтобы впоследствии доставлять товары наземным транспортом через Аравийский полуостров.

В основном через Джабаль-Али поставляются электроника, автомобили, запчасти, смазочные материалы, чай, косметика. В порту обрабатывается более 80% контейнеров, направляющихся в Россию через ОАЭ.

Из-за перегрузки цены на все услуги в порту существенно выросли. Кроме того, срок выгрузки судна в Джабаль-Али увеличился с одного до пяти дней, погрузки – до двух дней. С января по март средний срок морской доставки грузов из ОАЭ в Россию увеличился с 25 до 52 дней, в зависимости от маршрута, погодных условий и загруженности линий.

Альтернативой Джабаль-Али могут стать порт Аль-Хамрия в Дубае и порт Халид в Шардже. Отправляя грузы через эти порты, компании могут ускорить доставку из ОАЭ в РФ в среднем на семь дней. Однако стоимость обработки контейнеров в портах дороже, а тарифы морских линий на 25% выше по сравнению с доставкой через Джабаль-Али.

Дубай, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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