ФАС выявила картельный сговор при поставках продуктов для больниц и школ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело по факту картельного сговора на торгах на поставку продуктов для больниц, школ и детских садов на сумму более 1,2 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Торги проходили для нужд муниципальных учреждений, включая бюджетные медицинские и образовательные организации, а также дошкольные учреждения города Москвы, Московской области и Республики Дагестан.

«По мнению ведомства, победа на торгах достигалась организациями в том числе путем представления в составе заявок мнимых договоров, заключенных компаниями между собой, для подтверждения опыта», – говорится в сообщении.

Если вина компаний «Масленица», «Экофуд», «Рамкейт» и «Молторг» будут доказана, им грозит оборотный штраф.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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