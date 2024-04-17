Грузоперевозки из Китая в Россию сократились из-за санкций

Объем грузоперевозок из Китая в Россию с начала года сократился. Этому способствовало замедление или остановка трансграничных расчетов. Деньги туда идут месяцами, а около половины платежей, по словам игроков, отклоняется. Об этом пишет «Коммерсант».

По словам директора по развитию бизнеса SOTA Logistic Игоря Чернышева, «в международных перевозках происходит значительное падение объемов, связанное с проблемами платежей из России в банки дружественных стран». Китайские банки сейчас отклоняют более 50% платежей из России, и динамика импортных перевозок из КНР соответствует данной цифре, официальные источники за первый квартал показывают сокращение примерно на 10%.

«Товар есть, спрос есть, а деньги не ходят. Все, что могли отправить в кредит, под честное слово и так далее, уже вывезли. Но в большей степени все – и импортеры, и логисты – зависли в ожидании, когда же сложности закончатся. Сейчас в первую очередь спрос на финансовые услуги, на рабочие способы денежных переводов, и только потом – на логистику», – отмечает президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.

Такими же сложностями объясняется снижение перевозок на турецком и армянском направлениях и довольно скромный рост спроса на перевозки в Казахстан и обратно. «В Киргизии с платежами ситуация получше, и с заявками на перевозки тоже. И тем более нет таких проблем в Белоруссии», – подчеркивает основатель и директор биржи грузоперевозок ATI.SU Святослав Вильде.

Между тем в правительстве, по данным издания, трудности с расчетами с Китаем и другими странами и возникающие из-за этого риски для грузопотоков в экстренном режиме до сих пор не обсуждаются.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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