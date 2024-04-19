Нефть и золото подскочили в цене на фоне удара по Ирану

Золото и нефть подскочили в цене после атаки Израиля на Иран. Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 4,2% на опасениях нарушения цепочки поставок из-за расширения конфликта, передает Reuters.

Иран является третьим по величине производителем нефти в ОПЕК. В случае расширения конфликта с Израилем в поставках топлива могут возникнуть сбои. На фоне этих опасений фьючерсы на нефть марки Brent на нью-йоркской бирже выросли на 4,2%. Ранее цена поднялась на 2,4% до 89,22 доллара за баррель.

Цена на золото прибавила 0,6%. Предыдущее повышение цены составило 1,7% до 2417,59 доллара.

«В этом году цены на нефть выросли в связи с обострением боевых действий на Ближнем Востоке, а также сокращением поставок ОПЕК+. Более высокие цены на энергоносители повысят риски для мировой экономики и создадут проблему по обузданию инфляции», – отметили аналитики Bloomberg.

В марте министерство энергетики США резко повысило прогноз цены на нефть Brent на 2024-2025 годы. Во втором квартале 2024 года ожидается среднерыночная цена в 87 долларов за баррель нефти, а в 2025 году 84,8 доллара.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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