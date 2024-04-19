Жители России потеряли интерес к курсам доллара и евро

У жителей России снизился интерес к курсам мировых валют – только двое из десяти россиян продолжают следить за котировками доллара и евро. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром портала Superjob.

«Курсом доллара сегодня интересуются 23% россиян, курсом евро – 21%. В ноябре прошлого года интерес к новостям с валютной биржи был чуть выше: за динамикой курса доллара следили 26% россиян, за евро – 24%», – говорится в исследовании, участие в котором приняли 1600 граждан из всех округов страны.

Мужчины чаще женщин следят за котировками валют, также как молодежь активнее узнает о стоимости доллара и евро, чем граждане старших возрастных категорий.

Что касается народных прогнозов, то большинство склоняется к тому, что к маю доллар и евро вырастут по отношению к рублю в среднем на 10%. «Возможно, сказывается «эффект памяти»: в августе прошлого года за доллар давали больше 100, за евро – 110 рублей», – отмечают аналитики.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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