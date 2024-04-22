Шольц заявил об окончании эпохи ископаемого топлива

Эпоха использования ископаемого топлива подошла к концу, миру предстоит изменить промышленные процессы, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Но для перевода производства на «зеленые» рельсы потребуется больше электроэнергии, для чего ФРГ строит новые электростанции.

«Эпоха ископаемого топлива подходит к концу. Это означает изменение промышленных процессов. Для Норвегии это также означает стать крупным поставщиком экологически чистой энергии ветра и гидроэнергетики. У вас есть надежный партнер и покупатель этой энергии – немецкая промышленность», – цитирует канцлера пресс-служба немецкого правительства.

Шольц выступил на церемонии открытия Ганноверской ярмарки, где заявил, что Германия и Норвегия «симбиотически связаны». Он поблагодарил норвежского премьер-министра Йонаса Гара Стере за помощь в разрыве зависимости от российских энергоносителей.

«Всего за несколько месяцев нам удалось стать полностью независимыми от российской энергетики. В ближайшие годы вы останетесь нашим крупнейшим поставщиком газа. Для достижения этой цели Норвегия разрабатывает дополнительные газовые месторождения», – сказал Шольц.

Германия также заботится о том, чтобы не зависеть от погоды, и «продвигает строительство современных, гибких и экологически чистых электростанций». Шольц отметил, что после отказа от российских энергоносителей Германия столкнулась с энергетическим кризисом, но оптовые цены на газ и электроэнергию вернулись к докризисному уровню.

Аналитики выяснили, что государства с сильными экономиками продолжают вкладываться в добычу ископаемого топлива в беднейших странах, несмотря на обещания по климату. В 2020-2022 годах страны G20 направили 142 млрд долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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