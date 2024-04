Крупнейшие страны не сдержали обещание по климату и продолжают вкладываться в ископаемое топливо

Государства с сильными экономиками продолжают вкладываться в добычу ископаемого топлива в беднейших странах, несмотря на обещания по климату. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на исследование Oil Change International (OCI) и Friends of the Earth US.

С 2020-го по 2022 год страны G20 направили 142 млрд долларов на добычу ископаемого топлива за рубежом. Наибольший вклад внесли Канада, Япония и Южная Корея. При этом страны «Большой семерки» в 2022 году заявили, что будут сокращать финансирование добычи ископаемого топлива за рубежом. В результате они значительно сократили вложения в добычу угля, но продолжили финансировать добычу нефти и газа.

Япония продолжает инвестировать в ископаемое топливо – последние вложения были сделаны в марте 2024 года. США, Германия и Италия также направили значительные суммы на подобные проекты за последние три года. Значительная часть денег поступает в развивающиеся страны.

В то же время за три года страны G20 вложили в развитие зеленой энергетики за рубежом только 104 млрд долларов.

