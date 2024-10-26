В Казани встретились БРИКС, в Коркино случились беспорядки, Гутерриш попал в базу «Миротворца» – большие итоги недели от РИА «Новый День»

Уходящая неделя заставила поволноваться страны Запада в связи с проведением в Казани саммита БРИКС. Россияне же с беспокойством наблюдали за трагическими событиями в Челябинской области и с радостью – за освобождением новых поселений в ДНР.

Событие недели – в Казани прошел саммит БРИКС с участием делегаций 35 стран и шести международных организаций

Еще до начала саммит БРИКС вызвал бурю на Западе, как только стало известно число иностранных делегаций, подтвердивших участие в мероприятии. Западные СМИ подсчитали лидеров государств, собравшихся в Казани, и окончательно признали, что усилия по международной изоляции России так и остались только усилиями.

Иностранцы также отметили, что БРИКС стала первой организацией, предлагающей многополярный мир. США по всей планете продвигали свою гегемонию с помощью давления, в том числе, на международные образования.

Провал недели – ЕС не смог отказаться от российского газа

Аналитики назвали невыполнимым план Евросоюза по отказу от российского газа. После активного уменьшения закупок объемы отгружаемого в Европу топлива вновь пошли вверх. В первом полугодии доля СПГ из России в импорте ЕС выросла с 14% до 20%.

Намеченный отказ от российского голубого топлива к 2027 году приведет к новому скачку цен и полностью уничтожит промышленность в Европе. Промышленное потребление уже упало до минимума, что привело к падению производственной активности в регионе, возможно, навсегда.

Междоусобица недели – в Челябинской области вспыхнули волнения из-за убийства женщины

Встревоженные жители Коркино в Челябинской области 24 октября вышли на улицы после убийства местной женщины-таксиста. Подозреваемым стал 17-летний представитель цыганской диаспоры. Собравшиеся двинулись к цыганскому кварталу, и стихийный митинг перерос в беспорядки со стрельбой: два человека были ранены. Толпа перевернула несколько машин, загорелись два дома. В результате беспорядков с участием около 150 человек полиция задержала 50 из них.

Полиция выяснила, что горожан подстрекали к беспорядкам в одном из телеграм-каналов, который позже заблокировали. В ГУ МВД по Челябинской области приняли решение отстранить от работы руководителя ОМВД по Коркино. В отношении него начата служебная проверка.

Подозреваемого в убийстве арестовали на время расследования. Также возбуждено уголовное дело о попытке убийства после стрельбы жителей цыганского квартала в участников стихийного митинга. По словам очевидцев, именно после выстрелов ситуация вышла из-под контроля. Глава СКР поручил расследование обоих дел Главному следственному управлению.

Освобождение недели – ВС РФ взяли под контроль еще несколько поселений в ДНР

За неделю российские силы освободили четыре населенных пункта в Донецкой Народной Республике. Группировка «Запад» освободила Новосадовое 22 октября, а уже на следующий день Минобороны РФ объявило о взятии под контроль Серебрянки и Николаевки силами «Южной» и «Центральной» группировок ВС РФ. Бойцы «Южной» группировки продвигались вглубь обороны противника так активно, что освободили еще одно поселение – Зоряное.

Траты недели – госорганы потратили 14 млрд рублей на VPN, с которым борется Роскомнадзор

Российские госорганы с начала года потратили на подключение VPN около 14,1 млрд рублей. Это на 683% больше суммы, потраченной на те же сервисы в прошлом году. Эксперты заявили, что использование VPN необходимо в связи с ростом числа DDoS-атак и потребностью шифровать трафик.

Операторы связи подтвердили значительный рост потребителей услуги в последние пару лет и кратный рост передачи данных по защищенным каналам VPN. Компании связи отметили, что крупный бизнес и госзаказчики стали больше заботиться о безопасности IT-инфраструктуры.

Параллельно Роскомнадзор продолжает работу над документами, которые могут существенно ограничить доступ к VPN. А с 1 марта в стране действует запрет на популяризацию сервисов обхода блокировок, в том числе VPN.

Утечка недели – США потеряли секретные планы Израиля об ударе по Ирану

В открытый доступ попали документы с грифом «совершенно секретно», которые разрешалось видеть только госструктурам США и их союзникам из «Пяти глаз». В Вашингтоне начали расследование утечки. Сотрудники Пентагона и ФБР проверяют всех, кто имел доступ к документам, теперь опубликованным в Телеграм.

Бумаги содержали сведения о подготовке Израиля к ответным мерам против Ирана. В частности, планы перевозки боеприпасов и учений ВВС Израиля с использованием ракет класса «воздух-поверхность».

Решение недели – Киев внес генсека ООН в базу «Миротворца»

Киевский режим внес генсека ООН Антониу Гутерриша в базу сайта «Миротворец», доступ к нему в РФ заблокирован по решению суда. Эту базу украинские террористы используют как список намеченных жертв, отметили в МИД РФ.

Поводом для решения Киева стал визит Гутерриша в Казань для участия в саммите БРИКС, куда он прибыл 23 октября. МИД Украины раскритиковал чиновника ООН за поездку в Россию. Ведь в июне Гутерриш отказался посетить «мирный саммит» в Швейцарии. Организаторы анонсировали мероприятие как поиск способов выхода из украинского кризиса. Россию на конференцию не пригласили, и это стало причиной отказа некоторых стран посетить мероприятие.

Страхи недели – россияне назвали главные поводы для волнений

Новые поводы для беспокойства появились у россиян в последние три месяца, следует из «Национального индекса тревожностей». Среди самых ярких страхов вторжение украинских боевиков в Курскую области, замедление видеохостинга YouTube и проблемы с мигрантами.

Проблемы с просмотром видеороликов по «индексу приживаемости» вышли на первое место, с большим отрывом обогнав тревоги за всю историю исследований с 2019 года. По «индексу тревожности» все события с начала года обошла атака ВСУ на Курскую область.

© 2024, РИА «Новый День»

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