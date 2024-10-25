Главное управление СКР заберет дела об убийстве и волнениях в Коркино

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению забрать уголовные дела об убийстве и покушении на убийство жителей Челябинской области. События в Коркино уже получили широкий общественный резонанс.

«Глава ведомства поручил передать уголовные дела для организации наиболее полного, тщательного, объективного расследования в производство следователей ГСУ СК России. Следователям принять исчерпывающие меры к проверке доводов местных жителей и установлению всех обстоятельств произошедшего», – сообщили в пресс-службе СКР.

Следователям также предстоит дать оценку принятым чиновниками мерам по профилактике преступлений среди лиц цыганской диаспоры в Коркино.

Уголовные дела возбуждены по факту убийства женщины-таксиста и покушении на убийство жителей города Коркино лицами из цыганской диаспоры (ч.1 ст.105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подозреваемые задержаны. После убийства местной жительницы возмущенные горожане вышли на улицы, начались волнения. Местные жители заявили, что власти не решают проблему противоправного поведения проживающих в городе цыган.

Коркино, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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