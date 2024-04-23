Маркировку введут для партий молочной продукции

Правительство прорабатывает эксперимент по маркировке целых партий молочной продукции в России. Он стартует 1 июня и поможет понять, насколько полно в системе отражена информация о движении поставок.

«Целями эксперимента являются апробация полноты и достаточности механизмов партионного учета, направленных на обеспечение прослеживаемости молочной продукции в целях противодействия ее незаконному обороту», – говорится в проекте постановления правительства РФ. Документ составлен Минпромторгом и есть в распоряжении «Известий».

В России действует поштучная маркировка молочной продукции. Однако, в ходе проверок были найдены несколько крупных партий продуктов, происхождение которых не удалось проследить до конкретного производителя. В ряде случаев адреса производств оказались подложными.

Эксперимент предложено провести с 1 июня 2024 года по 1 мая 2025 года. Участие для производителей и поставщиков будет добровольным. Разработчики проекта отметили, что предыдущие экспоненты с маркировкой показали ее эффективность.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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