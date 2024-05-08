Мировая экономика разделилась на три крупных блока на фоне геополитических проблем. Первый образовали государства-сторонники Китая, второй – сторонники США, третий – страны, не присоединившиеся к первым двум, заявила первый замдиректора Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

Торговые споры привели к тому, что доля Китая в импорте США за шесть лет упала на 8 п.п., а доля США в импорте Китая – на 4%. Число торговых ограничений растет и затрагивает не только поставки товаров, но и движение инвестиций и оказание услуг. Это и привело к четкому формированию двух первых блоков.

Ситуация в мировой экономике могла стать намного хуже нынешней, если бы не страны третьего блока. Благодаря им сглажены для мировой торговли последствия соперничества крупнейших экономик мира. Часть торговли и инвестиций проходит через третьи страны, и это компенсирует разрушенные связи между Пекином и Вашингтоном.

В Госдуме РФ заявили, что США утратили экономическое лидерство, и попытки вернуть его за счёт развязывания вооруженных конфликтов, торговых и санкционных войн и разрушения экономики Европы не сработали. Экономисты Штатов согласились, что гегемонии США в экономике настает конец. Этому способствовало, в том числе, использование доллара в качестве санкционного оружия против конкурентов.

Аналитики отметили, что многополярность мира видна в отказе развивающихся стран подчиниться давлению Запада по вопросу украинского конфликта. Вашингтон оказался не готов к напору и независимости стран Глобального Юга.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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