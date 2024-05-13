Нефтегазовые доходы России выросли почти вдвое

Бюджет РФ в январе-апреле получил 4 157 млрд рублей нефтегазовых доходов, что почти вдвое больше показателя за тот же период 2023 года. Минфин России опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджет за первые четыре месяца 2024 года.

Нефтегазовые доходы составили 4 157 млрд рублей, а в тот же период 2023 года бюджет получил 2 282,4 млрд рублей по аналогичным статьям. Но показатель все еще ниже суммы, поступившей в бюджет за четыре месяца 2022 года – 4 772 млрд нефтегазовых рублей.

Общий объем доходов бюджета РФ в январе-апреле оценили в 11 684 млрд рублей, из которых 7 526 млрд рублей составили ненефтегазовые доходы. Расходы федерального бюджета по итогам четырех месяцев составили 13 168 млрд рублей.

В Минфине отметили, что исполнение бюджета пока соответствует заложенным параметрам.

Американский институт нефти признал, что «нефтяные» санкции США против России не работают. Ограничения оказали куда большее давление на американский энергетический сектор.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube