В Турции мошенники обманывают россиян, желающих открыть счет в банке

В Турции участились случаи обмана россиян, которые хотят открыть счет в местных кредитных организациях. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник в одном из частных банков.

Турецкие банки усилили контроль за счетами граждан России. На открытие нового депозита уходит до трех дней, при этом клиент должен обеспечить неснимаемый остаток в размере минимум 10 тысяч долларов США.

Ситуацией воспользовались мошенники, которые предлагают своим жертвами быстро и без лишних усилий открыть счет в турецком банке. Объявления распространяются в социальных сетях и мессенджерах. Россиянам обещают «стопроцентную гарантию», не требуя разрешения на работу или вида на жительство.

«Призываем граждан РФ не поддаваться обещаниям и кампаниям, лично обращаться в банки и получать соответствующую информацию», – заявил собеседник агентства. Он добавил, что при наличии необходимых документов и проверке в головных офисах счета открываются гражданам РФ как в частных, так и в государственных банках.

В то же время проблемы с банковскими переводами из России в Турцию до сих пор остаются, уточнил источник. Ранее турецкие банки под давление вторичных санкций США стали отказываться от работы с российскими организациями.

Анкара, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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